Политика

Андрей Турчак вновь вошел в состав Генерального совета «Единой России»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вновь вошел в состав Генерального совета партии по итогам выборов на XX Съезде. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Единой России».

«По итогам выборов состав Генерального совета "Единой России" обновился более чем наполовину. В него вошли представители из всех регионов», - отмечается в сообщении.

Отметим, Андрея Турчака единогласно переизбрали секретарем Генсовета «Единой России». Такое решение тайным голосованием приняли члены Генсовета партии. Заседание прошло после XX Съезда.

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели», - отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Напомним, юбилейный XX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве сегодня, 4 декабря. В составе делегации Псковской области в Съезде принимают участие глава региона Михаил Ведерников, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.