Политика

Выборы руководителей «Единой России» пройдут в субботу на съезде партии

В субботу, 4 декабря, «Единая Россия» проведет третий, заключительный этап юбилейного ХХ съезда, на котором подведет итоги сентябрьских выборов в Государственную Думу и проведет ротацию руководящих органов партии. Форум приурочен к 20-летнему юбилею ЕР, который отмечался 1 декабря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда, который пройдет в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

На снимке: президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России». Август 2021 года

Одним из ключевых вопросов съезда станет ротация руководящих партийных органов - Высшего и Генерального советов, а также Центральной контрольной комиссии и Центрального исполнительного комитета (ЦИК). Согласно уставу ЕР, центральные руководящие органы избираются на пять лет, при этом, например, для Генсовета предусмотрена ротация - не менее 15%.

Как сообщил ранее секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, поскольку по итогам прошедших выборов в Государственную Думу фракция «Единой России» обновилась более чем на пятьдесят процентов, «на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда».

Как ожидается, в состав Генсовета - постоянно действующего коллегиального органа, состоящего не более чем из 170 партийцев, - могут войти ряд новых депутатов Госдумы, волонтеры, лидеры мобильного приложения партии «Вверх». Произойдут изменения и в составе Высшего совета - органа, определяющего стратегию развития партии. Предполагается, что в состав руководящих органов может войти ряд недавно избранных руководителей субъектов РФ, возглавляющих региональные отделения партии.

На снимке: секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель партии Дмитрий Медведев. Фото: er.ru

Переизбираться также будут и руководители партии - председатель, глава Высшего совета и секретарь Генсовета. В настоящее время эти посты занимают соответственно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Борис Грызлов и первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Однако, как пояснил ТАСС источник в «Единой России», в данном случае в кадровом плане «изменений не планируется».

На снимке: Александр Борисов в студии радио «Эхо Москвы» в Пскове

Съезд также утвердит нового главу Центрального исполнительного комитета ЕР - органа, обеспечивающего организационную работу партии. Ранее президиум Генсовета по предложению Дмитрия Медведева назначил врио главы ЦИК Александра Сидякина, он сменил на этом посту Александра Борисова, избранного в сентябре 2021 года депутатом Государственной Думы от Псковской области (по партийному списку).