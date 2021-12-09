Политика

Путин сообщил о работавших в правительстве в 90-х годах сотрудниках ЦРУ

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какими методами другие страны пытались влиять на РФ в середине 1990-х годов. Глава государства подчеркнул, что в начале 2000-х пресек такие действия.

«Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», - продолжил президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела РФ. «На самом деле их гораздо больше», - указал Путин.

По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера - стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», - уверен глава государства.

Он отметил, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».

Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу (Ельцину)». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий - а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права - стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», - констатировал Путин.

«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности Вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», - убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», - сказал Путин.

Глава государства категорически не согласился в Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», - заявил Путин.

«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» - заключил российский лидер.