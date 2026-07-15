Псковские коммунисты представили документы на выборы в Избирком

Областные отделения КПРФ и партии «Коммунисты России» представили в Избирательную комиссию Псковской области необходимые документы для заверения списков кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

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«После проверки документов на полноту, а также соблюдения избирательным объединением требований к выдвижению кандидатов, комиссией будет принято решение о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов», - уточнили в Избиркоме.

Напомним, выборы в Государственную Думу и Заксобрание Псковской области состоятся с 18 по 20 сентября.