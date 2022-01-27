Политика

Псковские коммунисты подвели итоги соцсоревнования районных отделений партии

Заседание бюро и семинар-совещание с первыми секретарями Комитетов местных отделений КПРФ прошло в Псковском обкоме 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

Так, на встрече были подведены итоги социалистического соревнования. Первое место и диплом первой степени получило Локнянское районное отделение КПРФ (секретарь комитета Валентина Акимова), второе место - Дедовичское районное отделение КПРФ (секретарь комитета Владимир Иванов), а на третьем месте оказались сразу три партийных отделения - Псковское городское отделение (исполняющая обязанности секретаря комитета Виктория Милюкова), Пустошкинское районное (секретарь Тамара Гультяева), Бежаницкое районное (секретарь Владимир Зайцев).

Кроме того, на заседании отметили активную работу партийных отделений КПРФ - Великолукского (секретарь Николай Чувайлов), Невельского (секретарь Иван Бобаков), Псковского (секретарь Александр Ножка), Порховского (секретарь Николай Борисов), Островского (секретарь Николай Акиншин) и Новоржевского (секретарь Зоя Тимофеева).

На семинаре-совещании секретарей горкомов и райкомов подвели итоги работы за 2021 год и наметили задачи на текущий год. В частности, стороны рассмотрели вопросы о проведении отчетно-выборной кампании в областном отделении, подготовке к выборам в Псковскую и Великолукскую городские Думы и районные Собрания депутатов. Перед участниками выступили первый секретарь ОК КПРФ Петр Алексеенко, секретари обкома Дмитрий Михайлов и Александр Ножка, а также заведующий орготделом Александр Баев. В завершение встречи состоялся обмен мнениями по обсуждаемым вопросам.