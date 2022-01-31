Политика

Лидер КПРФ обратился к народу Украины

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов обратился к народу Украины. Текст заявления политика размещен в среду, 2 февраля, на официальном сайте коммунистической партии. В нем Геннадий Зюганов призывает народ Украины к мудрости, твердости и последовательности.

«Будем едины вопреки злу и предательству! Сделаем всё ради достойного и славного будущего наших народов», - пишет лидер коммунистов России. Он напоминает о том, что на дружбу братских народов враги и недоброжелатели посягали не раз, после чего приводит ряд примеров из истории. Ответственность за нынешнюю ситуацию Геннадий Зюганов возлагает на «власти Запада», которые желают «стравить русских и украинцев» и устроить «братоубийственную бойню наших народов».

«Безумная мечта вашингтонских ястребов – братоубийственная бойня наших народов. Ее пламя способно выжечь Украину и опалить Россию. Под дымовой завесой «вторжения Москвы» мировая олигархия активизирует проект «Анти-Россия» и осуществляет опасные провокации. Трубя о готовности России напасть на Украину, США и НАТО накачивают оружием бандеровских правителей», - пишет Зюганов в обращении под названием «Во имя святых уз товарищества! К братскому народу Украины».

Председатель КПРФ призывает не поддаваться провокаторам, разжигающим вражду и ненависть.

«Братья! Товарищи! Друзья! На нас смотрят наши пращуры! От нас зависит судьба потомков! Мы не можем доверить свою судьбу ни западным кукловодам, ни обнаглевшим олигархам, ни коррумпированным чиновникам... Мы, коммунисты, убеждены: парни из Харькова и Сум, Запорожья и Киева не должны враждовать с единокровными сверстниками из Рязани и Хабаровска, Архангельска и Москвы. У этих ребят, как и у всех у нас – одни имена и фамилии, общие корни и вера, родственники по обе стороны границы. Так протянем же друг другу руку товарищества в борьбе с провокаторами всех мастей! Пора нам сообща взяться за дело – за изменение самих основ нашей жизни. Приходит время прогнать вон всех врагов наших народов», - призывает лидер российских коммунистов и выражает надежду на то, что народам России и Украины удастся выбраться из беды и продемонстрировать способность к интеграции.