Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Передаче исполняется пять лет: впервые она вышла в эфир в феврале 2017-го. На протяжении всех этих лет по четвергам мы говорим на самые актуальные темы, обращаемся к экспертам, даем возможность высказаться нашим радиослушателям. А сегодня вспомним историю создания программы и подведем итоги ее первой пятилетки, отметим яркие события и темы выпусков разных лет, проанализируем важные тенденции и тренды. Вместе с читателями и экспертами ответим на вопрос, что изменилось в общественно-политической жизни страны и нашего региона в 2017-2022 годы.

Этот выпуск «Сообразим на троих» - не совсем обычный, будет отличаться и число участников программы. За столом в студии соберутся не трое, а пятеро соведущих. Это Максим Костиков, Константин Калиниченко, Сергей Васильев, Олег Добрынин и Александр Савенко.

Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните и смело высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.