Политика

Александр Борисов: Крымская весна для каждого из нас - символ национального единения

Крымская весна для каждого является символом национального единения, общности исторических традиций и духовных ценностей, заявил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Сегодня очень важная, особенная дата в истории нашей страны - восьмилетие воссоединения Крыма с Россией», – отметил Александр Борисов.

По его словам, в этот день в 2014 году тысячи жителей Крыма вновь стали россиянами, как это было много лет назад, и это результат решения людей, которое они высказали во время референдума.