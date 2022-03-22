Заявление о «неоправданном росте цен» приняли псковские коммунисты

Заявление «Нет неоправданному росту цен!» приняли псковские коммунисты на очередном заседании бюро обкома КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.
Фото: пресс-служба Псковского ОК КПРФ
Члены бюро утвердили решения комитетов местных отделений КПРФ об избрании первыми секретарями Комитетов отделений:
1. Псковский городской - Баев Александр
2. Великолукский городской - Чувайлов Николай
3. Бежаницкий районный - Зайцев Виктор
4. Великолукский районный - Лукашов Станислав
5. Дедовичский районный - Гей Валентина
6. Дновский районный - Рябинов Виктор
7. Куньинский районный - Сбойнов Виктор
8. Невельский районный - Бобаков Иван
9. Опочецкий районный - Кириллов Николай
10. Островский районный - Акиншин Николай
11. Палкинский районный - Прилипкин Борис
12. Порховский районный - Борисов Николай
13. Стругокрасненский районный - Катунин Игорь
На заседании бюро также рассмотрели вопросы о ходе отчетно-выборных собраний и конференций в местных отделениях КПРФ, а также о подписке на газеты «Правда» и «Псковский рубеж». Бюро приняло решение о проведении очередного пленума обкома 9 апреля с повесткой дня - «О текущем моменте и первоочередных задачах Псковского областного отделения КПРФ».
По обращению коммунистов Гдовского районного отделения в обком партии принято решение провести общее партийное собрание на месте с участием представителей от КРК и бюро обкома КПРФ для изучения вопроса.
Помимо этого, бюро Псковского обкома КПРФ приняло заявление «Нет неоправданному росту цен!».
«С начала специальной военной операции ВС РФ по защите жителей ДНР и ЛНР и по демилитаризации и денацификации Украины жителей Псковской области лихорадит безудержный, не подкрепленный никакими объективными причинами рост цен, в первую очередь, на продовольственные товары», - говорится в заявлении.
Представители областной администрации и антимонопольной службы начали проводить контрольные рейды и проверки. «Но воз и ныне там. Товарно-ценовой ажиотаж не спадает, а, скорее, наоборот. Ничего личного - просто бизнес! Бюро Псковского обкома КПРФ требует от властей всех уровней остановить безудержный, неконтролируемый и неоправданный рост цен и унизительный продуктовый ажиотаж», - указано в заявлении.
По мнению коммунистов, следует уделить особое внимание повышению доходов граждан, справедливому распределению финансов и организации всемерной социальной поддержки жителей Псковской области в борьбе с инфляцией. Депутаты фракций КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов, Псковской и Великолукской городских Дум, районных Собраний депутатов выразили готовность поддержать все решения, направленные на улучшение социально-экономического положения жителей области.