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«Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт. ВИДЕО

12.04.2022 20:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

Главные темы выпуска:

  • ЛДПР без Владимира Жириновского. Кто вместо него — и как смерть вождя может отразиться на Либерально-демократической партии?
  • Губернатор Михаил Ведерников жестко раскритиковал псковское Управление Федеральной антимонопольной службы.В чем причины и какими могут быть последствия?
  • Пять месяцев до выборов.Чем заняты в региональных отделениях партий? Видео ПЛН-ТВ
Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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