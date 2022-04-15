Политика

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что санкции дают российской молодежи новые возможности

Трудности, возникшие из-за санкционных ограничений, дают возможность перестроиться и найти новые пути развития, сейчас время возможностей для российской молодежи. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на VII Молодежном форуме «Мост Москва - Татарстан».

«Сегодняшние трудности надо расценивать как окно возможностей перестроить себя, перестроить, улучшить существующую ситуацию управления, взаимодействия, развития бизнеса, потому что все поменяется. <…> Нам придется поменять отношения, логистические цепочки, придется поменять развитие тех или иных направлений - и это как раз время возможностей, возможностей для молодежи. Я считаю, что надо не унывать, надо использовать эти возможности и максимально постараться достигать результата», - цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил также, что «трудности, они всегда дают возможность раскрыться способностям, в самые трудные времена появлялись самые великие люди».

«Надо использовать правило Парето - это правило 20 на 80 - 20% усилий можно достигнуть 80-процентного результата. Когда вы определяете цели, чем заниматься, надо обязательно понимать насколько эта цель приоритетна или не приоритетна. Во всяком случае я могу сказать, что в своей работе, мой секретариат, например, они любое мое совещание сразу раскладывают на его значимость - дает это 20% усилий 80% успеха или не дает. И я стараюсь не проводить мероприятия, которые не нацелены на достижение 20% усилий 80% успеха», - заключил Марат Хуснуллин.