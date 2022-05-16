Политика

Почти 70 приемов провели депутаты «Единой России» в районах Псковской области

Тематические приемы граждан провели депутаты фракции «Единой России» всех уровней, представители органов исполнительной власти, а также организации-партнеры в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в местных отделениях на всех площадках за три дня прошло 67 приемов.

Большинство жителей Псковской области обращались по вопросам пенсионных начислений, ЖКХ и помощи по хозяйству.

Депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев лично по просьбе неравнодушных жителей Куньинского района собрал и отвез гуманитарную помощь в Великие Луки.

В Псковском районе положительно будут решены вопросы обратившейся в местную приемную партии 98-летней участницы Великой Отечественной войны о приобретении необходимой ей микроволновой печи и 86-летней жительницы блокадного Ленинграда о покупке телевизора.

После обращения пожилого гражданина в пыталовскую местную приемную «Единой России» с территории его дома был убран бетонный столб, оставленный электриками.

В Гдовском районе по просьбе заявителя привели в порядок братское захоронение в деревне Колоколово, в Усвятском районе после обращения жительницы деревни Березовка на гражданском кладбище отремонтировали забор, который упал во время порывистого ветра.