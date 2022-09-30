Политика

Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров

Президент России Владимир Путин в георгиевском зале Большого Кремлевского дворца подписал договоры о вступлении в состав России территорий Луганской народной Республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новстей.

«Вы знаете, что в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Итоги подведены, результаты известны. Люди сделали свой однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о вступлении этих территорий в состав России», - произнес президент РФ.

Он выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит принятие в состав РФ четырех новых субъектов, так как «это выбор миллионов людей, это их неотъемлемое право. За выбором жителей – наша общая судьба и тысячелетняя история», - произнес он.

Путин заявил, что в 1991 году представители партийных элит, не спрашивая людей, развалили СССР и добавил, что «Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые считают себя частью России».

Он призвал киевский режим прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. «Призываю украинские власти немедленно остановить боевые действия. Выбор этих областей сделан. Россия его не предаст», - отметил президент.

Глава государства заявил, что Россия будет защищать территорию и отстроит разрушенные города и поселки, развивая предприятия, инфраструктуру и систему здравоохранения. Владимир Путин добавил, что Киев должен с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, и только таким может быть путь к миру.