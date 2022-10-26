Политика

США может ввести персональные санкции против Андрея Турчака

Против секретаря Генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака могут ввести персональные американские санкции за поддержку РФ, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

В список также попали специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал, певец Филипп Киркоров, бизнесмен Владимир Лисин, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, политик Франц Клинцевич.

Соответствующую рекомендацию дала комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе в письме на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля, уточняет издание Newsweek.

Напомним, в феврале Андрей Турчак вошёл в санкционный список Евросоюза.