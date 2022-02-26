Политика

Андрей Турчак вошел в санкционный список Евросоюза

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак вошел в санкционный список Евросоюза. Это следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Также в этом списке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минтранса Виталий Савльев и глава Минстроя Ирек Файзулин.

Кроме того, в список вошли глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, глава «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и другие бизнесмены, военные, журналисты и виолончелист Сергей Ролдугин.

Ранее в санкционные списки попали оба депутата Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия», Александр Козловский и Александр Борисов. Также под санкциями находятся экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Никитин и бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец.