Политика

Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Депутаты Пустошкинского районного собрания отправили в отставку главу района, члена партии «Яблоко» Светлану Василькову. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, сегодня, 24 ноября, на сессии районного собрания за досрочное прекращение полномочий главы проголосовало большинство депутатов.

Открытому голосованию предшествовало выступление Светланы Васильковой и ее ответы на вопросы депутатов, которые ранее неудовлетворительно оценивали работу муниципального руководителя. По их словам, выступление Светланы Васильковой не изменило их позицию и в соответствии с федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» главу лишили полномочий. Вероятно, решение районного собрания будет оспариваться в суде.

Напомним, Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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