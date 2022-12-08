Политика

В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет

Молодёжи в России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Такой законопроект 12 декабря внесет в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Отмечается, что авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс, а также стремятся повысить явку на выборах, сообщают «Известия»:

«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — говорится в пояснительной записке.

Как уточняют авторы законопроекта, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать.

«Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным», — говорится в документе.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму.