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Политика

В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании с 16 лет

09.12.2022 07:01|ПсковКомментариев: 0

Молодёжи в России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Такой законопроект 12 декабря внесет в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Отмечается, что авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс, а также стремятся повысить явку на выборах, сообщают «Известия»:

«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — говорится в пояснительной записке.

Как уточняют авторы законопроекта, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать.

«Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным», — говорится в документе.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму.

«Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что, если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем, большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки. Внесение законопроекта приурочено ко Дню конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача», — отметил он.

 

Теги: #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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