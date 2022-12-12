Политика

Виктор Бут стал членом ЛДПР

Российский предприниматель Виктор Бут стал членом ЛДПР. Об этом сообщил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Антон Минаков

«В нашей партийной семье пополнение. Виктор Бут», - отметил он.

Сегодня, 12 декабря, продолжается трехдневный всероссийский слет ЛДПР, приуроченный ко дню рождения партии (13 декабря).

Напомним, 8 декабря Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ.