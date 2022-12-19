Политика

Андрей Маковский стал членом Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский стал членом Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Маковского

«Это огромный шаг и огромная ответственность. <...> Совет Федерации - это палата регионов, и сейчас есть возможность продвигать идеи, предложения на федеральном уровне. Палата молодых законодателей - это связь власти и молодёжи. Будем трудиться во благо Псковской области. Потягнем за Отечество», - прокомментировал получение нового статуса Андрей Маковский.

Он поблагодарил жителей Псковской области и коллег из Псковского областного Собрания депутатов за поддержку.