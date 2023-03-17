Политика

Первый межрегиональный форум ТИКов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый межрегиональный форум территориальных избирательных комиссий торжественно стартовал в Пскове сегодня, 17 марта.

На площадке форума сегодня работают 90 человек, 45 представителей ТИКов. Участники приехали из 12 регионов России. Также на открытии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. По видеосвязи с приветственным словом к участникам обратилась председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Мероприятие завершится 18 марта.

Как открывался первый межрегиональный форум ТИКов, смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева.