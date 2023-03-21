Игорь Дитрих о муниципальной реформе: Переход к округам – это правильно и своевременно

Правильным и своевременным решением назвал переход к муниципальным округам вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вице-спикер напомнил, что вопрос реформы обсуждали на всех уровнях: собирались общественные слушания, вопрос обсуждался на сессиях депутатов всех уровней.
«Все практически единогласно пришли к мнению, что нужно сделать так, как было до 2007 года с некоторыми коррекциями на действительный момент. Это абсолютно решение людей, не сверху спущенное, а именно людей, которые живут на местах», – подчеркнул он.
Игорь Дитрих отметил, что в муниципальных округах выстроится четкая система. Будет один начальник, который отвечает в границах муниципального округа за все: и за лампочку, и за дорогу, и за воду, и за канализацию, и за паводок, и за снег, уточнил он.
«При этом все волостные структуры практически сохранятся. Да, уйдут волостные депутаты. Но с другой стороны, мы же видим, и областное собрание сократилось по своему количеству – ничего смертельного не произошло. И наоборот, даже стали каждого депутата знать в лицо. Сейчас, посмотрите, у нас муниципальных депутатов почти полторы тысячи человек на наше такое достаточно маленькое население», – добавил он.