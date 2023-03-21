Политика

«Гайд-парк»: Депутат Наталья Мельникова о проблемах округа №5 и взаимодействии с избирателями. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 марта. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5, председатель комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Наталья Мельникова.

Любовь Кузнецова обсудила с ней наиболее важные вопросы, которые рассматривает профильный комитет, актуальные проблемы 5-го округа и пути их решения. Также депутат рассказала о том, как строится ее взаимодействие с избирателями.