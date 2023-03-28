Политика

Александр Борисов: Взаимодействие России и Беларуси выходит на новый уровень

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов подчеркнул, что в нынешних геополитических реалиях взаимодействие России и Беларуси выходит на новый уровень, укрепляется и расширяется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Александр Борисов. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Объединение усилий позволяет укрепить суверенитет наших стран. Значительную роль в этом вопросе играет Союзное государство России и Беларуси», – отметил депутат.

«Стратегически важные темы сегодня депутаты Парламентского собрания обсудили в Великих Луках. Особое внимание парламентарии уделили восстановлению воинских захоронений и мемориалов, а также совместным проектам по работе с молодежью. Патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической правды сейчас как никогда приобретают особую значимость и играют важную роль в укреплении нашего государства», – подчеркнул Александр Борисов.

Заинтересованность депутатов Парламентского собрания в сохранении воинских захоронений позволит восстановить мемориалы на территории России и Беларуси. «На данный момент регионы, в том числе Псковская область, формируют реестр объектов, которые в приоритетном порядке будут рассмотрены для включения в программу реконструкции. Предстоит большая работа по выработке концепции данной программы», – сказал парламентарий.

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Псковская область, как приграничный регион, активно участвует в программах и проектах Союзного государства, продолжил он. «Большое значение имеет и сотрудничество псковских и белорусских вузов. Совместными усилиями создаются уникальные площадки для развития потенциала нашей молодежи. Яркий пример - Передовая инженерная школа на базе Псковского государственного университета, её участниками в прошлом году стали 400 молодых людей. Прорабатываются новые проекты, в том числе по поддержке одаренной молодежи», – отметил Александр Борисов.

«Взаимодействие Псковской области с регионами Беларуси в разных направлениях деятельности позволит найти дополнительные точки развития для всех участников этого сотрудничества», – выразил уверенность депутат.