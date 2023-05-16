Политика

Четвертый Форум молодежных избирательных комиссий открылся в Пскове. ФОТО

Четвертый Форум молодежных избирательных комиссий проходит в Пскове на базе спортивно-туристического комплекса «Раздолье» с 18 по 19 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 2019 года Избирательная комиссия Псковской области проводит Форум молодежных избирательных комиссий, посвященный развитию социальных компетенций молодежи, повышению их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержки инициатив молодых избирателей.

В этом году в Форуме участвует молодежь из 29 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Общее количество участников – 112 человек (молодежные избирательные комиссии субъектов РФ, представители вузов РФ и Республики Беларусь, региональные молодежные организации и иные молодежные общественные объединения).

Также при поддержке Росмолодежи на площадке молодежного мероприятия впервые разыграют гранты в рамках Всероссийского грантового конкурса. Молодежь от 18 до 35 лет сможет презентовать свои идеи и готовые проекты, а также рассчитывать на финансовую поддержку.

В качестве экспертов в очном и онлайн-режиме примут участие член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, руководитель направления по работе с блогерами АНО «Диалог Регионы» Ксения Гарькавенко, бизнес-тренер, профессиональный коуч, сооснователь пространства для развития «Ежевика» Ирина Владимирова и другие.

«Два дня в Пскове проходит четвертый Форум молодёжных избирательных комиссий. К нам приехали гости из 29 субъектов России, серьёзная делегации из Белоруссии, поэтому считаем, что Форум может носить статус международного. Уже четвертый год мы собираем большое количество ребят, кто сотрудничает с избирательной системой России. Самая важная цель для нас – обсудить те проблемы, которые есть в избирательной системе, привлечь внимание молодых будущих избирателей в качестве сотрудников, повысить узнаваемость в принципе и больше рассказать об избирательной системе. Эти вопросы могут решить ребята их возраста, они на их же языке рассказывают, почему важно приходить на выборы, работать в избирательной комиссии», - рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В течение двух дней участники обменяются опытом работы. Как отметил Игорь Сопов, ожидается много плодотворных дискуссий.

«Результаты у нас точно есть. У нас форум проходит весной после декады молодого избирателя в апреле. Мы всегда получаем 15-20 человек тех, кто хотел бы работать в избирательной системе. Молодёжная избирательная комиссия формируется с этим учётом. На форуме закрепляем знания и даём стимул для будущей работы», – заключил он.