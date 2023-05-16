Политика

Псковский форум молодежных избирательных комиссий хотят сделать всероссийским

Псковский форум молодежных избирательных комиссий хотят сделать всероссийским. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы коротко обсуждали итоги форма и с Эллой Александровной Памфиловой (председателем Центральной избирательной комиссии РФ — ред.). Она поблагодарила за эту работу и все-таки есть в планах, и мы предлагаем в том числе, провести всероссийский форум. У нас было 29 регионов, а мы бы все-таки хотели, чтобы у нас был форум от Центральной избирательной комиссии РФ, и чтобы все ребята из всех регионов там присутствовали. Это было бы хорошее подспорье для формирования молодежного пула избирательных комиссий, которому можно было бы передавать навыки, знания и взращивать впоследствии для работы в избирательной комиссии», - рассказал Игорь Сопов.

По его словам, кадровый голод — актуальная проблема для избирательной комиссии. «К сожалению, старшее поколение уходит, а молодежь разъезжается по городам. И нам очень сложно найти людей, которые могли бы работать в системе», - пояснил глава облизбиркома.

Игорь Сопов напомнил, что в IV Форуме молодежных избирательных комиссий в Пскове приняли участие 112 человек из 29 субъектов РФ и Республики Беларусь. При этом всего на форум в этом году поступило порядка 250 заявок.