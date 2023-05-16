Псковский форум молодежных избирательных комиссий хотят сделать всероссийским. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, кадровый голод — актуальная проблема для избирательной комиссии. «К сожалению, старшее поколение уходит, а молодежь разъезжается по городам. И нам очень сложно найти людей, которые могли бы работать в системе», - пояснил глава облизбиркома.
Игорь Сопов напомнил, что в IV Форуме молодежных избирательных комиссий в Пскове приняли участие 112 человек из 29 субъектов РФ и Республики Беларусь. При этом всего на форум в этом году поступило порядка 250 заявок.