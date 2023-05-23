ещё

«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык»

«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык». ВИДЕО

«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык»

«Гайд-парк»: Член ЦИК Андрей Шутов об истории избирательной системы современной России. ВИДЕО

Андрей Шутов: ДЭГ позволило вернуть молодежь на выборы

Член ЦИК России Андрей Шутов: Взаимодействие с молодежью – это работа на будущее нашей политической системы