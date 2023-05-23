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Политика

«Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык»

23.05.2023 16:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Бросок на юг. Чем объясняется объявленная Михаилом Ведерниковым перестройка в Великих Луках?
На низком старте. До объявления губернаторских выборов остается всего неделя, и мы продолжаем фиксировать активность кандидатов - «гарантированных», вероятных и… несостоявшихся. 
Битвы в прямом эфире. ПЛН FM продолжает цикл программ «Армрестлинг» с участием представителей самых разных политических сил.

Главная новость в региональной политике - объявление губернатором Михаилом Ведерниковым перестройки, и не где-нибудь, а в Великих Луках - втором по величине городе Псковской области, как принято говорить, южной и промышленной столице, контроль над которой является одним из главных ресурсов в системе региональной власти. При этом Великие Луки уже давно занимают на политической карте области особое положение - команда главы города Николая Козловского уверенно контролирует ситуацию и сохраняет относительную самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это наша корова, и мы ее доим (сериал «Убойная сила»).

Да, конечно, в последние годы это уже не тот статус, что был относительно недавно - но тем не менее. И понятно, что такая относительная самостоятельность великолукской группы нравится далеко не всем, в том числе в региональном центре. Неоднократно, при разных руководителях области, мы наблюдали попытки как-то повлиять на ситуацию, взять южную столицу под контроль, вспоминаю, как во времена губернаторства Андрея Турчака даже создавали там представительство администрации, отправляли проверенные кадры и т.д. 

И вот в истории взаимоотношений псковских и великолукских, похоже, пишется новая страница. В субботу губернатор Михаил Ведерников заявил ни много ни мало о необходимости перестройки работы городской администрации. Когда звучит слово «перестройка», на ум приходит Горбачев ну или Петр с его многочисленными реформами и новациями. Впрочем, бороды великолукским боярам, я полагаю,  брить не будут, но работать по-новому научат, ибо есть вопросы. Это следует из сказанного губернатором в еженедельном видеовыступлении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Ведерников: Очень много обращений из Великих Лук. Люди жалуются на пылевые бури, на грязные улицы и дворы, на состояние дорог, слабое благоустройство и медленную реакцию администрации. Не буду углубляться в детали, но люди на взводе, и сообщения порой приходят очень эмоциональные. Более половины жалоб от жителей региона сейчас из Великих Лук.

А раз так - надо что-то предпринимать и оперативно исправлять ситуацию. Как заявил губернатор, он принял решение отправить на берега Ловати на две недели группу специалистов правительства области.

Собрали эдакий ЧОБР - чиновничий отряд быстрого реагирования.

Насколько мне известно, в понедельник этот небольшой десант в составе представителей ряда комитетов и контрольного управления правительства области совершил бросок на юг и приступил к работе. Рассматривается широкий спектр проблемных вопросов деятельности городской администрации, от сектора ЖКХ до работы с жалобами и обращениями граждан, проходят встречи с ответственными сотрудниками, разбираются наиболее острые ситуации. 

Кто-то по старой памяти, наверное, удивляется такому повороту - мол, это же органы МСУ, а это региональные чиновники, но у нас же теперь единая система публичной власти, вертикаль, все муниципалитеты уже построены. Вот на помощь городским и посланы областные. Губернатор выразил надежду на то, что «руководство города примет помощь и в кратчайшее сроки сделает все необходимые выводы, потому что дальше останется только привлекать надзорные органы и исправлять ситуацию при содействии прокуратуры». «Понятно, что мало в таком случае никому не покажется», - заключил Михаил Ведерников.

И тут следует сказать, что субботнее заявление губернатора со страшной силой воодушевило великолукскую оппозицию. А она там достаточно специфическая - политический класс разделяется не на основе каких-то идеологических воззрений или партийных установок, а по вопросу отношения к правящей группе. Вот те, кто против городского руководства, независимо от того, кто они - члены КПРФ, ходили на выборы от «Яблока» или вовсе поменяли кучу партий  - это и есть оппозиция. И там, если посмотреть соцсети и телеграм-каналы, прямо-таки воспряли и начали цитировать Гоголя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- К нам едет ревизор. 

- Как ревизор? (фильм «Ревизор»)

Понятно, что великолукской оппозицией рисуются некие ужасные для городской власти сценарии - по моему мнению, желаемое выдается за действительное. Выскажу свой прогноз: ничего экстраординарного в ближайшие месяцы, оставшиеся до сентябрьских выборов, точно не произойдет, никаких радикальных перемен не будет. Пожалуй самый крутой из возможных сценариев - какие-то точечные решения, и тут имеем в виду, что у сити-менеджера Андрея Беляева скоро заканчивается контракт, при этом он - в кадровом резерве и может рассматриваться как достаточно перспективный управленец. В случае чего может быть брошен хоть на коммунальное хозяйство, хоть на спорт, благо в прошлом баскетболист и тренер. Но, повторюсь, даже такой лайт-сценарий лично мне на данный момент представляется не очень реалистичным. Как в своем время пел ныне обитающий где-то на границе Псковской и Новгородской областей рокер Константин Кинчев, перестройка - дело умных мужчин. Вот одни такие умные - из регионального правительства - погрозят пальцем, поучат, продемонстрируют, что контролируют ситуацию и спрашивают строго. Это всегда имеет значение, а уж перед губернаторскими выборами и подавно. Другие умные мужчины - из Великих Лук - отказываться от помощи из центра публично не станут, еще и благодарить будут, окажут содействие приехавшим и, возможно, даже не дожидаясь заявленных двух недель, отчитаются в духе «перестроились досрочно». 

Тем более что и подходящий, весьма символический повод послать знак руководству области будет - 1 июня губернатор выступит с отчетом перед депутатами областного Собрания, а они в свою очередь фактически запустят избирательную кампанию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь процитирую спикера регионального парламента Александра Котова: «Нам необходимо назначить на сентябрь выборы губернатора Псковской области, для принятия такого решения законодательство определяет временные рамки. Предлагаю провести очередную сессию 1 июня, чтобы выборы прошли в Единый день голосования - именно с этого дня по графику такое решение возможно». Конец цитаты.

То есть в этот раз у нас не только календарно весна сменяется летом, но переходим из одной фазы избирательной кампании - неофициальной  - в другую, уже вполне официальную - и в следующем блоке нашей программы будем говорить об активности кандидатов.

Вот вы, небось, думаете, что я сразу привычно напомню, что интриги нет, фаворит в лице поддержанного президентом и партией власти губернатора очевиден, остальные будут решать локальные задачи - и потом устрою перекличку кандидатов. Можно, конечно, и так, но давайте для разнообразия вначале о тех, кто мог бы участвовать в губернаторских выборах в Пскове, но - нет, не будет. Хотя сейчас не 90-е и не начало нулевых, когда на губернаторские выборы к нам кто только ни приезжал - сенаторы, генералы и прочие випы, партийные активисты пытались тут привлечь к себе внимание и создать как бы интригу относительно приезда фигур федерального масштаба. Напомню, в реготделении Партии роста озвучивали в качестве потенциальной кандидатуры музыканта Сергея Шнурова.

А до этого федеральные телеграм-каналы «сватали» к нам на выборы вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Диванные аналитики посчитали, что тут у него были бы шансы.

Выглядело это не очень серьезно.  Но в региональном отделении «Новых людей» идеей прониклись.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации Андрей Маковский уверял, что приехал бы Владислав Даванков - вот тогда бы и конкуренция появилась бы, интерес к избирательной кампании был выше, а она сама стала бы более яркой...

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это просто праздник какой-то (фильм «Приключения Буратино»)

Что мы потеряли в лице Владислава Даванкова, становится понятно только сейчас. Мы-то думали - ну депутат, ну партиец, в общем, ничего особенного, а это, оказывается, дарование уровня Чарли Чаплина и Бастера Китона.

Как и ожидалось, Даванкова выдвигают на выборы мэра Москвы против действующего градоначальника Сергея Собянина (от ЕР) и внука Зюганова (от КПРФ).

В пятницу партия «Новые люди» в столице  провела конференцию по выдвижению своего кандидата. 

И что это было за мероприятие! Проводили его на пляже в формате пикника с шашлыками, которые готовил кандидат, а ели активисты. 

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев из достоинств своего однопартийца отметил чувство юмора, а раз так - пообещал, что все сто с лишним дней, оставшихся до сентябрьских выборов, будет смешно. Тем, кто у нас ждет от выборов экшна и карнавальщины, остается только завидовать москвичам. Состав потенциальных участников забега с сохраняющейся необходимостью преодолевать барьер муниципального фильтра, надежд на какую-то веселуху, если кто-то ее ждал, не дает. Как мы уже говорили в предыдущих выпусках программы, скорее всего, как и пять лет назад, пропустит губернаторские выборы председатель регионального отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак, который в былые годы, бывало, и демарши устраивал, и нетривиальными заявлениями удивлял (кстати, про эсеров - в субботу в Москве состоялся отчетно-выборный съезд партии, всё там прошло без неожиданностей, Сергей Миронов сохраняет контроль, но и от сопредседателей не избавился; на съезде отчитывались, выбирали, еще и пели, вернее, пел, и главное - кто, наш псковский артист Ян Осин, посвятивший песню награжденным на партийном форуме участникам СВО). 

В общем, чем ближе к официальному старту кампании, тем всё более четкими становятся ее контуры  и понятнее состав участников. Губернатор, которому еще предстоит пройти через процедуру праймериз (отмечу, что на неделе он, помимо прочего, встречался с участниками традиционного форума молодежных избирательных комиссий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммунист Александр  Баев, кандидатуру которого уже в эту субботу в день пленума ЦК КПРФ, видимо, должны согласовать в Москве. Кто-то от так называемых «малых партий».

И, разумеется, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, который уже фактически начал кампанию и обозначил цель «либерал-демократов» - быть по итогам выборов вторыми. Таким образом вызов был брошен коммунистам, которые десятилетиями сохраняют за собой статус «партии №2».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пятницу руководители областных отделений ЛДПР и КПРФ в лице первого секретаря обкома Петра Алексеенко сошлись на прошлой неделе в прямом эфире ПЛН FM  в программе «Армрестлинг». Это действительно было столкновение мнений,  если не смотрели - запись доступна.

Ну а впереди новые встречи в прямом эфире, уже в ближайшее время постараемся организовать батл с участием представителей оппозиции и партии власти. Так что следите за анонсами - надеюсь, как и прежде, на дискуссионных площадках ПЛН будет интересно, жарко и содержательно. 

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Саенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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