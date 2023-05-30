Политика

Алексей Севастьянов: Передача полномочий по материальному обеспечению выборов округам позволит решать вопросы «на земле»

Наделение органов местного самоуправления в восьми вновь образованных муниципальных образованиях полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы позволит сделать так, чтобы вопросы решались «на земле». Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

«Сейчас пока они (муниципальные округа — ред.) у нас вновь образованы, мы даем толчок, помогаем организовать, а в дальнейшем уже избранный состав депутатов вновь образованных муниципальных округов сможет сам решать и видеть, что и как. Как говорится, чтобы на земле вопросы решались», - сказал Алексей Севастьянов.

По его мнению, такой шаг позволит приблизить процесс проведения выборов к избирателям: «Все будет приближено к избирателю, будет более четко и понятно, и любому депутату муниципального округа будет проще объяснить, рассказать, пояснять своему избирателю».

Напомним, сегодня этот вопрос рассмотрели на заседаниях комитета по законодательству и местному самоуправлению и комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента.

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Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.