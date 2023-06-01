Политика

Псковские депутаты не поддержали инициативу «Яблока» об отмене муниципального фильтра

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали инициативу партии «Яблоко» об отмене муниципального фильтра, передает с сессии регионального парламента 1 июня корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Документом предлагалось ввести норму, по которой выдвижение кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта России политическими партиями осуществляется на основании решения партий о выдвижении кандидатов без получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

Ранее парламентские комитеты по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали отклонить инициативу.