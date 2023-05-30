Политика

В областном Собрании раскритиковали законопроект об отмене муниципального фильтра

Региональное отделение партии «Яблоко» предложило отменить муниципальный фильтр. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 31 мая передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автором законопроекта выступил лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук.

Согласно законопроекту, предлагается ввести норму, по которой выдвижение кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта России политическими партиями осуществляется на основании решения партий о выдвижении кандидатов без получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

«Вы хотите успеть на эти выборы губернатора?» – спросил председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук ответил, что в настоящий момент у партии нет кандидатов на выборы.

«Муниципальный фильтр по сути превратился в фильтр административный. Имея большинство в муниципальных собраниях и большинство глав муниципальных районов, одна партия может абсолютно полностью регулировать людей, которые допущены к выборам губернатора», – сказал он.

«Вы считаете, что любой другой, имеющий, к примеру, 90 млн, пришел в область с обещаниями и может спокойно баллотироваться? Это по-честному? По-равному?» – задал вопрос Алексей Севастьянов.

Представители правительства Псковской области и начальник правового управления аппарата Псковского областного Собрания депутатов представили свои заключения, в которых сказано, что данный законопроект не может быть поддержан.

«Хотелось бы добавить. Еще в прошлом созыве у нас в областном Собрании и Госдуме не было партии "Новые люди". Но они какой скачок сделали вперед. Достаточно людей их выбрало. А по вашему варианту они бы даже не имели права в этой истории участвовать», – заметил Алексей Севастьянов.

Председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский сказал, что партия поддерживает идею отмены муниципального фильтра.

«Идея классная, демократичная, и мы "за" это. Вопрос по законопроекту. У меня есть ряд замечаний. По нашему мнению, он не достаточно демократичный. Если его принять, то партии, которые вошли по списку в Госдуму и к нам, в областное Собрание, будут иметь возможность политических льгот, а если партия прошла по одномандатному округу, то такого права не будет. Это создает серьезную юридическую коллизию», – выступил он.

По итогам обсуждения комитет не поддержал данную инициативу и рекомендовал не принимать законопроект на сессии регионального парламента.