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Политика

Игорь Романов подал документы на участие в выборах главы Псковского района

12.07.2023 19:45|ПсковКомментариев: 0

Председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов подал документы на участие в выборах главы Псковского района, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Территориальной избирательной комиссии Псковского района.

«Кандидатура Игоря Павловича Романова была выдвинута на выборы 6 июля 2023 года в ходе общего собрания регионального отделения политической партии "Партия Роста"», – рассказали в избирательной комиссии.

Теперь кандидату необходимо открыть специальный избирательный счет, подготовить первый финансовый отчет и другие документы, которые требуется сдать в Территориальную избирательную комиссию с 16 июля, но не позднее 18.00 31 июля, для следующего этапа – регистрации.

Напомним, ранее Игорь Романов подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение в качестве кандидата на выборах губернатора региона. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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