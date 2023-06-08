Политика

Кандидат от «Партии роста» подал документы на участие в выборах псковского губернатора

Председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение в качестве кандидата на выборах губернатора региона. Об этом 13 июня Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Ранее на пост губернатора Псковской области от «Партии роста» выдвигались две кандидатуры: рок-музыканта Сергея Шнурова и председателя регионального отделения партии Игоря Романова.

Решение о выдвижении Игоря Романова приняли на партийной конференции, об этом стало известно 10 июня.





Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.

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Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. Смотрите также Голосование на выборах губернатора Псковской области будет трехдневным



Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

