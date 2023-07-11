Политика

Игорь Сопов: Электоральных туристов из Москвы и Петербурга в этом году не ждем

Общественные наблюдатели в Псковской области пройдут обучение по дистанционному электронному голосованию. Об этом сообщил секретарь общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Илья Никитин в ходе дискуссионной площадки «Политический пик лета или 57 дней до выборов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас открылся региональный штаб по наблюдению за выборами. Главная цель — обеспечение наблюдения. Есть формат очный и дистанционный. Скоро начнется обучение по ДЭГу. Обучение для очного формата пройдет в августе. Стать наблюдателем может гражданин от 18 лет, дееспособный, который не принадлежит политическим партиям и религиозным организациям. На базе штаба будет работать мобильная группа для выездов», - объяснил Илья Никитин.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов подчеркнул, что сейчас стать наблюдателем в этом году сможет человек, прописанный в Псковской области.

«Электоральных туристов из Москвы и Санкт-Петербурга мы не ждем. Они могут приехать как представители СМИ, прошедшие аккредитацию. Деятельность туристов с точки зрения доверенных лиц тоже будет ограничена. Она заканчивается в последний день агитации. Нервы трепать на участках не будут», - заверил он.