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«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах

Наталья Федорова предоставила документы на участие в выборах главы Псковского района

«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах. ВИДЕО

«Гайд-парк»: Владимир Кузь о парламентском часе, депутатских каникулах и выборах в Псковском районе. ВИДЕО

Человек и Почетный гражданин

«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах