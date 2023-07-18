Политика

«Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.



Здравствуйте! Как это ни прискорбно, сегодняшний выпуск начинаем с печальной новости. Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов, можно сказать, патриарх псковской политики и человек-эпоха Юрий Шматов. Областное Собрание возглавлял на протяжении десяти лет, с 1994 по 2004 годы. В общей сложности 17 лет являлся депутатом регионального представительного органа власти. В 1994-2001 годах также являлся членом Совета Федерации от Псковской области. Его уход из жизни - это огромная потеря для всего региона, которому Юрий Анисимович посвятил свою жизнь и в котором стал первым и пока единственным Почетным гражданином. Прощание с экс-председателем областного Собрания пройдет 20 июля, похоронят его в Струго-Красненском районе. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Как бы тяжело ни было, переходим к другим темам региональной политики. До выборов губернатора Псковской области осталось менее двух месяцев, идет второй этап избирательной кампании: стартовал прием документов для регистрации кандидатов. И это означает, что претенденты должны пройти муниципальный фильтр, то есть предусмотренную законом процедуру сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав городов и районов в поддержку кандидатов на должность губернатора. Требуется более ста таких автографов. Необходимого для прохождения мунфильтра количества своих депутатов нет ни у одной партии, кроме «Единой России». Процесс прохождения муниципального фильтра проходит безболезненно, по крайней мере, жалоб от кандидатов не слышно, что было ожидаемо с учетом того, что псковское «Яблоко» - главный раздражитель региональных властей - в выборах решило не участвовать. Политический блок правительства собрал и раздает кандидатам голоса муниципальных депутатов. Не возникает сомнений, что группа выдвинутых кандидатов преодолеет барьер на пути к выборам.

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Это касается и коммуниста Петра Алексеенко, и «либерал-демократа» Антона Минакова, и члена «Партии роста» Игоря Романова, не говоря уже о кандидате от «Единой России» Михаиле Ведерникове. Этот квартет участников выборов наверняка пройдет муниципальный фильтр. Вопросы остаются разве что по кандидату от «Родины» - домохозяину Юрию Шокурову. Но даже безотносительно того, пройдет ли он, понятно, что свою задачу (по крайней мере, задачу - минимум) региональное отделение «Родины» на этих выборах уже выполнило - напомнило о себе - мол, мы живы, готовы участвовать в выборах, есть что сказать на дебатах и круглых столах.

Кстати говоря, уже в эту пятницу, 21 июля, участники избирательной кампании вновь встретятся в прямом эфире ПЛН FM.

Мы продолжаем серию программ, посвященных главному событию региональной политики. В этот раз будем говорить о прохождении барьеров на выборах - выясним, так ли страшен муниципальный фильтр, как его малюют. Начнем в пятницу в час - не пропустите.

Тем временем продолжилась череда визитов в регион высокопоставленных федеральных чиновников. Напомню, что за последний месяц по разным поводам в области побывали первый замруководителя кремлевской администрации, куратор внутренней политики Сергей Кириенко, помощники президента Андрей Фурсенко, Игорь Левитин и Максим Орешкин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие лица из категории вип. Помимо прочего, таким образом демонстрируется поддержка федеральным центром действующего губернатора. Очередной такой визит прошел на минувшей неделе - вместе с группой коллег в Пскове побывал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Помимо видимой части - награждения медиков и объезда под телекамеры медучреждений - была проделана большая работа по анализу ситуации и разбору ошибок. Сделанные выводы лягут в основу дальнейшей работы, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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Завершая на сегодня тему происходящего в здравоохранении, отмечу, что «люди в белых халатах» в последние дни были в центре внимания. Кстати, на днях в эфире радио ПЛН FM вышло интервью о политике и медицине с депутатом областного Собрания, главным врачом Псковской инфекционки Анастасии Повторейко, запись программы легко найти на сайте ПЛН, в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» и на Ютуб-канале ПЛН.

А уже завтра - то есть в среду, 19 июля - мы планируем провести очередной выпуск программы «Армрестлинг» с участием двух врачей - депутатов областного Собрания: единоросса Виктора Антонова и яблочника Артура Гайдука.

Говорить будем на тему, которая породила дискуссию и во врачебном сообществе, и в общественно-политической плоскости, - речь о принятии Госдумой закона, который запрещает смену пола. Напомню, что яблочник выступал против. Ждем столкновения мнений в прямом эфире. Начнем завтра в 13.05.

В завершении коротко о некоторых других резонансных темах недели. Представительство Псковской области в Москве начало (а можно сказать - возобновило после многолетнего перерыва) свою работу, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. И он же накануне предложил перенести памятник Ленину с главной площади Пскова, на разных платформах запущены голосования по этому вопросу, в том числе замеряет общественное мнение и ПЛН. Теперь ждем результатов и... реакцию псковских коммунистов, раньше - когда только вбрасывалась тема возможности переноса памятника - в КПРФ не на шутку возбуждались.

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Ну а пока мы наблюдаем и за другой любопытной историей, которая приключилась перед празднованием Дней города Пскова.

Певец Ян Осин записал видеообращение к руководству муниципалитета. Мотивом стало то, что для выступления в дни праздников планировали пригласить поп-звезду Ёлку - причем, естественно, за нехилый гонорар, против чего Осин и выступает.

- Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу («Мимино»).

Заодно намекает на неправильную гражданскую позицию певицы. Однако сейчас уже понятно, что Ёлки в концертной афише не значится.Так что, по большому счету, и поводов для горячих споров тут нет - по крайней мере, так считает штатный обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер, Тем не менее на выступление Осина из разряда «Не могу молчать» наш правдоруб обращает внимание и отмечает его в своем еженедельном обзоре политической активности. Кроме певца, там у Господина Рейтингомера еще четыре кандидата на пост губернатора, оба великолукских главы и другие ньюсмейкеры. Обзор уже на сайте ПЛН.

На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.