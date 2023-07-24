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Политика

Избирательная комиссия проведет поквартирный обход в Псковской области

25.07.2023 14:09|ПсковКомментариев: 0

Избирательная комиссия Псковской области проведет собственную информационную кампанию в этом году. Ее первый этап начнется 7 августа. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году в качестве эксперимента, Центральная избирательная комиссия это одобрила, мы хотим провести информационную кампанию лично с нашими избирателями. Мы с начала августа пройдем по квартирам, по домовладениям», - рассказал Игорь Сопов.

Во время первого этапа, с 7 августа по 20 августа, члены избирательной комиссии будут приходить к псковичам и рассказывать, как зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании, уточнять, собирается ли избиратель голосовать на дому, также они ответят на все вопросы по выборам.

Помимо этого, среди целей обхода — актуализация списков избирателей.

Во время второго этапа информационной кампании члены избирательной комиссии понесут жителям области приглашение на выборы. Игорь Сопов отметил, что приглашения сделаны по эскизам победителей детского конкурса.

«Поэтому приход наших членов комиссий к вам ни в коем случае не должен вызывать никаких подозрений. Это не мошенники, это как раз избирательная комиссия», - заключил гость студии.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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