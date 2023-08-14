Политика

Псковский эсер: В муниципальных округах главой района сможет стать любой

Муниципальная реформа делает выборы главы района более демократичными. Такое мнение член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» Игорь Иванов озвучил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чтобы стать главой района, нужны десятки или миллионы рублей. Чтобы стать главой района через конкурс (так выборы будут проводить в результате муниципальной реформы - ред.) - любой человек, даже не от парламентской партии, может не вкладывать деньги в агитацию и пропаганду, а просто принести документы, прийти на конкурс, зафиксироваться, из 15 депутатов просто найти восемь единомышленников - соседей, друзей из разных партий, сагитировать не три тысячи человек, а восемь человек. Это разве не демократия?» - поделился размышлениями Игорь Иванов.

Добавим, в результате муниципальной реформы прямые выборы главы района упраздняются, главу муниципалитета назначают депутаты районного Собрания в результате конкурса.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.