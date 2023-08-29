Политика

Антон Минаков: Нам необходимо сохранить плюрализм мнений

Плюрализм мнений необходимо сохранить и в Псковском областном Собрании депутатов, и в Государственной Думе, поскольку одна единственная партия не может решать, как жить всей стране. Такое мнение координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я иду на выборы с посылом о том, что мы должны показать, что у нас сохранился плюрализм мнений и в областном Собрании, и он обязательно сохранится в Государственной Думе. Мы не должны одной единственной партии предоставлять возможность решать, как жить всей стране. Иначе такие законопроекты, как повышение пенсионного возраста или ставки НДФЛ и других налогов будут и дальше "продавливаться" большинством голосов», - подчеркнул Антон Минаков.

Он призвал избирателей принять участие в выборах и максимально поддержать оппозиционных кандидатов. По мнению Антона Минакова, низкие показатели «Единой России» по итогам выборов в дальнейшем способствуют увеличению финансирования региона из федерального центра.

«Мы покажем себя как свободный регион, и покажем себя как избиратели, которые умеют думать и смогут сделать правильный выбор», - заключил Антон Минаков.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.