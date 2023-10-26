Политика

Многодетный отец стал депутатом Псковского районного Собрания

Член Молодежного Совета при главе Псковского района Сергей Недокус стал депутатом Псковского районного Собрания. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Наталья Федоровой

«В ходе очередной сессии Псковского районного Собрания вакантный мандат депутата был передан Сергею Недокусу. Парламентарий приступил к деятельности в Собрании. Желаю Сергею Сергеевичу плодотворной работы», - отметила Наталья Федорова.

Сергей Недокус родился 20 мая 1988 года. Является специалистом в сфере недвижимости. Женат. Воспитывает троих дочерей.

Кроме того, решением депутатов по ходатайству главы поселения «Карамышевская волость» и директора Карамышевской средней общеобразовательной школы на здании образовательного учреждения будет установлен памятный знак Николаю Юганцу – выпускнику этой школы, погибшему в ходе СВО в апреле этого года, рассказала Наталья Федорова.

Также депутаты одобрили передачу полномочий от администраций сельских поселений администрации Псковского района по благоустройству сельских поселений в части реализации и контроля над исполнением дизайн-кода, добавила глава муниципалитета.