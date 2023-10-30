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Политика

Виктор Остренко о новом принципе формирования Молодежного парламента

31.10.2023 16:42|ПсковКомментариев: 0

Новый принцип формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании одобрили депутаты на сессии регионального парламента. 13 мест из 26 мест в Молодежном парламенте распределят партии в соответствии с численным представительством в областном Собрании, вторую половину коллегиального органа сформируют депутаты-одномандатники. Они наделят молодых людей статусом своих помощников. Состав Молодежного парламента сформируют по новому принципу на двухлетний срок полномочий до 1 января 2024 года.

Почему изменилась концепция работы? Как депутаты будут отбирать своих будущих помощников? На эти и другие вопросы ответил вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

- Виктор Владимирович, прежняя концепция работы Молодежного парламента существует уже давно. Зачем её менять? Что стало тому причиной? Почему назрели такие изменения? Что, на ваш взгляд, должно поменяться?

- Любая организация - это живой организм. По мере своего развития он подает сигналы о том, что требуются те или иные изменения. Сейчас возвращаемся к той схеме, которая была изначально.

Это формат, когда действующие депутаты предлагают и делегируют в состав Молодежного парламента молодых людей. Сделано это намеренно. Мы хотим сделать так, чтобы ребята получили не только статус помощников депутатов, но и в полном объеме возможность наставнического патронажа со стороны парламентариев. В этом основная задача и смысл нашей реформы.

Вы знаете, что этот год в Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника. На протяжении длительного времени последних созывов Молодежного парламента мы старались уделять внимание тем запросам, которые есть у ребят, старались организовывать методическую подготовку, образовательные программы. Есть очень важная составляющая, которая заключаются в понятии наставничества, когда молодой человек находится рядом с тем, у кого он может перенимать определенные навыки, если хочет реализовываться в общественно-политической сфере. Еще за этим стоит и вторая составляющая - наставник несет ответственность за своего подопечного. Это ответственность непосредственно самого депутата.

- Действующий состав и предыдущие формировались на конкурсной основе. Это тоже очень важная отсечка, чтобы не попадали случайные люди. Что стало теперь с этим принципом? Получается, партии предоставляют свое количество, депутаты-одномандатники - тех людей, которые они для себя определили. Конкурсного отбора больше не будет?

- Сегодняшняя модель предоставляет каждому депутату возможность самостоятельно произвести этот конкурс, чтобы делегировать своего представителя в Молодежный парламент. У каждого округ в себя включает несколько муниципальных районов. Это достаточно большой диапазон аудитории, и молодежной в том числе. Здесь важно провести мониторинг и аудит активностей на этих территориях. Каждый депутат заинтересован выполнить отбор качественно, потому что ему в дальнейшем придется работать с человеком.

Что касается политических партий, у нас есть как положительные, так и отрицательные примеры, кто-то из региональных отделений партий подходит с полной ответственностью к процессу, подбирает кадры, и эти кадры являются рабочими единицами.

Зачастую мы даже предлагали политическим партиям кандидатов из предыдущих составов Молодежного парламента, чтобы они брали их, чтобы ребята не шли уже через конкурс, потому что они были проверенными кадрами. У каждой политической партии есть возможность среди своих молодежных подразделений провести конкурсы.

- Партия может любым законным путем выбрать для себя делегатов в Молодежный парламент?

- Как посчитает это необходимым сделать.

- Вы представляете фракцию партии «Единая Россия». Решили уже с коллегами, каким образом ту партийную составляющую будете отбирать?

- В составе нашего законодательного органа есть депутаты, избранные по одномандатным округам, есть и списочники. Предполагаю, что будем рекомендовать региональному отделению партии, чтобы определялся депутат-списочник, который в дальнейшем и будет куратором для этого молодого человека в рамках Молодежного парламента. Чтобы разрыва не было. Эту составляющую тоже связываем воедино для того, чтобы у нас был институт наставничества, чтобы была привязка каждого члена Молодежного парламента к действующему депутату. Вне зависимости от того, избран депутат по одномандатному округу или по спискам от политической партии, представляющий интересы граждан в законодательном Собрании нашего региона.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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