Политика

Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ

Экс-глава Пскова Иван Цецерский лишился должности исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, новый состав органов управления был сформирован на V съезде ВАРМСУ.

В голосовании приняли участие 103 делегата из 89 регионов страны - председатели и исполнительные директора советов муниципальных образований, руководители межрегиональных организаций.

На должности сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор РФ Андрей Шевченко, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Исполнительным директором ВАРМСУ избран председатель Совета муниципальных образований Мурманской области, глава Кольского района Андрей Малхасян.

Фото здесь и далее: ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области»

В работе съезда от Псковской области приняли участие исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Татьяна Забелина и заместитель председателя, глава Островского района Дмитрий Быстров.

Напомним, Иван Цецерский был избран исполнительным директором Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 17 ноября 2022 года на IV съезде ВАРМСУ.

Ранее сообщалось, что Иван Цецерский не вошел в обновленный состав Совета при президенте РФ по развитию МСУ.