Иван Цецерский выведен из состава президентского Совета по развитию МСУ

Исполнительный директор Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, бывший глава города Пскова Иван Цецерский не вошел в обновленный состав Совета при президенте РФ по развитию МСУ.
Соответствующий Указ президента России Владимира Путина об утверждении состава Совета и его президиума подписан в среду, 19 апреля.
Отметим, что в состав Совета и его президиум вновь включен секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Как сообщалось ранее, президент России включил в обновленный состав Совета губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Завтра, 20 апреля, Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Предыдущий раз заседание проходило в январе 2020 года.
Среди основных задач этого совещательного органа - подготовка предложений по проведению государственной политики в данной сфере и определение приоритетных направлений ее реализации; рассмотрение вопросов, связанных с координацией федеральных и региональных властей, органов МСУ.