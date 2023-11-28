Политика

Антон Минаков: Став губернатором, я бы начал с пересмотра кадровой политики

Свои первые шаги в случае победы на губернаторских выборах, которые состоялись в сентябре 2023 года, назвал кандидат, региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в программе «Политбюро» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В первую очередь, я бы пересмотрел кадровую политику в правительстве. Я бы хотел, чтобы в правительстве было больше псковичей, моими заместителями я бы назначил жителей Псковской области — представителей разных политических структур, как это было когда-то сделано нашими коллегами в Смоленске. Я считаю, это правильно», - сказал Антон Минаков.

Второй шаг, продолжил гость студии, — это пересмотр отношений между федеральным и региональным бюджетом.

«Если в прошлом году бюджет был порядка 51 млрд рублей, сейчас он уже не меньше 52 млрд рублей, идет заметный рост, а по итогу года бюджет станет еще больше, но, по моему мнению, этого недостаточно, потому что 100 рублей в прошлом году и этом году — это совершенно разные деньги. Так что, безусловно, это пересмотр отношений с федеральным центром», - пояснил Антон Минаков.

Также он бы выделил время для личных встреч с избирателями и сократил бы затраты на содержание пресс-службы правительства.

Напомним, на выборах губернатора Псковской области 10 сентября Антон Минаков занял третье место, его поддержали 7 649 избирателей (3,95%).