Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Алексеем Севастьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о поддержке местного самоуправления в 2023 году и о работе над проектом регионального бюджета на 2024 год и плановый период. Также гость студии расскажет, как уходящий год прошел для его депутатского округа и назовет задачи на следующий год.

Трансляция завершена.