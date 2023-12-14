Политика

Андрей Турчак: Съезд «Единой России» поддержит выдвижение Владимира Путина на выборы президента

В воскресенье, 17 декабря, в Москве пройдет съезд партии «Единая Россия». Делегаты форума примут решение о поддержке выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Об этом накануне сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он также добавил, что «Единая Россия», как партия президента, направит все силы и ресурсы на достижение победы. Вместе с Народным фронтом она примет участие в сборе подписей.

Все региональные, местные, первичные отделения «Единой России» будут задействованы в агитационной кампании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Напомним, в субботу, 16 декабря, состоялось собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в избирательной кампании как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.