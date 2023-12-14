Политика

Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году.

Делегация Псковской области на собрании инициативной группы по выдвижению Президента Путина

«Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента РФ, прошу голосовать. Кто за?» - объявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на собрании избирателей.

После голосования Кузнецов объявил, что принято единогласное решение о выдвижении.

Среди выступивших на собрании группы - первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, а также член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.

Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, пишет «Интерфакс».

В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Глава государства будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

8 декабря Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства на грядущих выборах. Об этом президент РФ сообщил на встрече с Героями России в Кремле.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

Явка на выборах президента России в Псковской области 17 марта 2024 года может приблизиться к 70%, считает эксперт.