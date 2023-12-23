Политика

Наталья Мельникова получила удостоверение депутата Псковского областного Собрания

Управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова вошла в состав Псковского областного Собрания седьмого созыва, получив мандат экс-депутата Олега Грицаева. Об этом с сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутатские полномочия Олега Грицаева, который был избран в региональный парламент по партийному списку «Единой России», прекращены досрочно 30 ноября. В настоящее время он занимает должность первого заместителя главы Гдовского района.

По решению руководства регионального отделения «Единой России», мандат, освободившийся после ухода Олега Грицаева, передали депутату Псковской городской Думы, управляющему отделением Социального фонда России по Псковской области Наталье Мельниковой. Такое решение принято, так как на выборах в Псковское областное Собрание в сентябре 2021 года «Единая Россия» на округе, где Наталья Мельникова возглавляла региональную группу, набрала 43,02%.

В связи с этим 13 декабря Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы.

Вопрос о передаче вакантного мандата депутата Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Избирательная комиссия Псковской области рассмотрела 14 декабря.

22 декабря полномочия Натальи Мельниковой как депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 прекратили досрочно.

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Сегодня, 25 декабря, Наталье Мельниковой вручили удостоверение депутата.

Напомним, с 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года Наталья Мельникова являлась депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения «Единой России».