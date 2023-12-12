Политика

Мандат Олега Грицаева в областном Собрании передадут депутату городской Думы

Избирательная комиссия Псковской области 14 декабря рассмотрела вопрос о передаче вакантного мандата депутата Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия».

По решению руководства регионального отделения «Единой России», мандат, освободившийся после ухода Олега Грицаева, передают депутату Псковской городской Думы, управляющему отделением Социального фонда России по Псковской области Наталье Мельниковой.

Такое решение принято, так как на выборах в Псковское областное Собрание в сентябре 2021 года «Единая Россия» на округе, где Наталья Мельникова возглавляла региональную группу, набрала 43,02%.

13 декабря Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы.

Таким образом, вскоре пройдут дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу. Напомним, Наталья Мельникова является депутатом гордумы от партии «Единая Россия» по округу №5.

Депутатские полномочия Олега Грицаева, который был избран в региональный парламент по партийному списку «Единой России», прекращены досрочно 30 ноября. В заявлении на имя спикера Собрания депутат пояснил своё решение переходом на должность, которая не позволяет сохранить мандат.

12 декабря стало известно, что Олег Грицаев стал заместителем главы Гдовского района.