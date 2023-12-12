Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Сокровища Острова
Бытовые услуги и социальный контракт
Псков кофейни и пекарни
Советы на зиму псковским водителям
«Зенча-Псков» кто там?
«Академия Слуха» подарки
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
вопросы о муниципальной реформе
бизнес-ланчи вкусные обеды
Без_мятежный Дагестан
ДТП кто виноват
национальность белоруска
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Политика 12.12.2023 14:500 «Гонки по вертикали»: выдвижение Путина, форумы псковской оппозиции и съезд «Яблока» 14.12.2023 14:050 Мандат Олега Грицаева в областном Собрании передадут депутату городской Думы 14.12.2023 13:290 Бюджетная сессия областного Собрания депутатов переносится на 25 декабря 14.12.2023 12:200 Началась 20-я прямая линия президента России Владимира Путина 12.12.2023 18:500 Александр Котов: Олег Грицаев быстро станет частью муниципальной команды в Гдовском районе 12.12.2023 18:440 «Гонки по вертикали»: выдвижение Путина, форумы псковской оппозиции и съезд «Яблока». ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 09.12.2023 10:064 Интерактив: Испанский стыд 07.12.2023 11:492 «Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад 09.12.2023 11:2311 «Не простое, а золотое»: жители Пскова шокированы ценами на куриные яйца 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 11.12.2023 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Мандат Олега Грицаева в областном Собрании передадут депутату городской Думы

14.12.2023 14:05|ПсковКомментариев: 0

Избирательная комиссия Псковской области 14 декабря рассмотрела вопрос о передаче вакантного мандата депутата Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия».

По решению руководства регионального отделения «Единой России», мандат, освободившийся после ухода Олега Грицаева, передают депутату Псковской городской Думы, управляющему отделением Социального фонда России по Псковской области Наталье Мельниковой.

Такое решение принято, так как на выборах в Псковское областное Собрание в сентябре 2021 года «Единая Россия» на округе, где Наталья Мельникова возглавляла региональную группу, набрала 43,02%.

13 декабря Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы.

Таким образом, вскоре пройдут дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу. Напомним, Наталья Мельникова является депутатом гордумы от партии «Единая Россия» по округу №5. 

Депутатские полномочия Олега Грицаева, который был избран в региональный парламент по партийному списку «Единой России», прекращены досрочно 30 ноября. В заявлении на имя спикера Собрания депутат пояснил своё решение переходом на должность, которая не позволяет сохранить мандат. 

12 декабря стало известно, что Олег Грицаев стал заместителем главы Гдовского района. 

Пресс-портрет
Грицаев Олег Юрьевич Экс-депутат Псковского областного Собрания Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области
Теги: #псковское областное собрание #Гордума #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 200 человек
14.12.2023, 15:090 Президент объяснил решение сделать новый учебник истории России 14.12.2023, 15:070 Анастасия Повторейко станет гостем программы «Гайд-парк» 14.12.2023, 15:030 Мосты и дороги Пскова продолжают расчищать от снега. ФОТО 14.12.2023, 14:590 Безработным хотят отменить приговоры к исправительным работам
14.12.2023, 14:500 Нехватка вакцины от кори связана с яйцом — Путин 14.12.2023, 14:430 Охрану труда в организациях обсудили в Пскове 14.12.2023, 14:390 Президент посоветовал россиянам отметить Новый год с семьей 14.12.2023, 14:350 Около полутора миллионов рублей отдали жители Псковской области интернет-мошенникам
14.12.2023, 14:280 Комиссию при оплате услуг ЖКХ не будут взымать с пенсионеров 14.12.2023, 14:260 По пути за очередной порцией спиртного пьяный литовец наехал на опору ЛЭП в Дедовичском районе 14.12.2023, 14:240 Тонкости создания Социального информационно-аналитического центра рассмотрел профильный комитет Собрания 14.12.2023, 14:130 Путин: Рост цен на куриные яйца — это сбой в работе правительства
14.12.2023, 14:100 Российский внешний госдолг опустился до минимума с 2015 года 14.12.2023, 14:050 Мандат Олега Грицаева в областном Собрании передадут депутату городской Думы 14.12.2023, 14:010 Законопроект о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности вызвал широкое обсуждение в областном Собрании 14.12.2023, 13:440 Госдума расширяет круг лиц, которые могут представлять интересы призывников
14.12.2023, 13:370 Более 5 тысяч человек в Псковской области остаются без электричества 14.12.2023, 13:290 Бюджетная сессия областного Собрания депутатов переносится на 25 декабря 14.12.2023, 13:270 Путин: Спорт должен объединять людей, а не разъединять 14.12.2023, 13:230 Закон о комиссиях по делам несовершеннолетних корректируют в Псковской области
14.12.2023, 13:180 Пскович принял участие в чемпионате России по кибатлетике 14.12.2023, 13:160 О строительстве морга в Пскове рассказали на заседании социального комитета Собрания 14.12.2023, 13:080 Бронируй телегу зимой 14.12.2023, 13:020 Полицейские нашли нарушителей, запустивших салют из автомобиля в центре Пскова
14.12.2023, 12:550 Международный фестиваль солидарности с Россией пройдет в Псковской области 14.12.2023, 12:490 Путин: Ситуация на Украине похожа на гражданскую войну 14.12.2023, 12:470 Налоговые долги компаний перед бюджетом снизились до 2,1 трлн рублей 14.12.2023, 12:410 О праве на историческую память рассказал омбудсмен на конференции в ПсковГУ
14.12.2023, 12:360 На сегодняшний день в мобилизации необходимости нет - Путин 14.12.2023, 12:300 Псковский учитель физкультуры, участвующий в спецоперации, получил награду премии «Признание-2023» 14.12.2023, 12:240 Путин ответил, когда наступит мир 14.12.2023, 12:230 В Сбере заявили о важности информирования людей о возможностях ИИ
14.12.2023, 12:210 Владимир Путин: Главное для России — сохранение суверенитета 14.12.2023, 12:210 Правительство предлагает доработать систему штрафов за недопуск газовщиков в квартиры 14.12.2023, 12:200 Началась 20-я прямая линия президента России Владимира Путина 14.12.2023, 12:140 Первый этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится 16 декабря
14.12.2023, 12:070 Цены на поездку на отдых в Египет в Псковской области упали на 40% 14.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 декабря 14.12.2023, 12:000 Молодежный кадровый центр начал работу в Псковской области 14.12.2023, 11:580 Фасады и ограда церкви Святого Лазаря в Печорах приобрели законченный вид
14.12.2023, 11:520 Экстракт валерианы в псковских аптеках подорожал на 6,5% 14.12.2023, 11:420 Блаженную Зинаиду вспоминают в Псково-Печерском монастыре 14.12.2023, 11:360 Источник финансирования на пособия при вручении новых наград в Псковской области попросил уточнить Александр Братчиков 14.12.2023, 11:280 Понятие «студенческая семья» может появиться в России
14.12.2023, 11:160 Обручальные золотые кольца в Псковской области подорожали на 6,6% 14.12.2023, 11:130 Пскович захотел выселить брата из квартиры и получил удары по лицу 14.12.2023, 11:120 Финансирование социального информационно-аналитического центра обсудил бюджетный комитет Собрания 14.12.2023, 11:070 Цены на яйца, огурцы и помидоры взлетели в Псковской области в ноябре
14.12.2023, 11:050 Введение пониженных налоговых ставок для МСП в Псковской области рассмотрел бюджетный комитет 14.12.2023, 10:570 Хранитель Михайловского расскажет «городу и миру» о самых верных свидетельствах облика Пушкина 14.12.2023, 10:490 Александр Котов: Территориальное общественное самоуправление в Псковской области стремительно развивается 14.12.2023, 10:440 Число финансовых пирамид в России достигло исторического максимума
14.12.2023, 10:410 Профильный комитет Собрания рекомендовал вернуться к рассмотрению проекта областного бюджета - 2024 в первом чтении 14.12.2023, 10:310 На поддержку проектов ТОС в Псковской области планируют выделить 160 млн рублей в 2024 году 14.12.2023, 10:210 Два проекта великолучанина претендуют на победу в престижном конкурсе изобретателей и рационализаторов 14.12.2023, 10:110 Спасо-Преображенский собор в Пскове закрыт из-за угрозы схода снега с кровель
14.12.2023, 10:060 Самолет из Москвы в Псков вылетел с двухчасовой задержкой 14.12.2023, 10:000 За кражу алкоголя в магазине на Октябрьском проспекте задержали псковичку росгвардейцы 14.12.2023, 09:550 Полмиллиона экскурсантов побывали в Псковской области в этом году 14.12.2023, 09:400 Базовую станцию мобильной связи запустили в печорской деревне Кулье
14.12.2023, 09:400 Пожар в котельной жилого дома удалось потушить спасателям в Новоржеве 14.12.2023, 09:280 Псковская спортсменка победила на первенстве СЗФО по самбо 14.12.2023, 09:150 Россияне рассказали о своих зарплатных ожиданиях в 2024 году 14.12.2023, 09:030 «Три часа, чтобы вбить в землю ковш экскаватора»: о пути к устранению утечки на Михайловской рассказали в ПТС
14.12.2023, 08:470 Энергетики за сутки восстановили в Псковской области более двух тысяч километров ЛЭП 14.12.2023, 08:360 Салют из автомобиля на ходу запустили в центре Пскова. ВИДЕО 14.12.2023, 08:220 «Прямая линия» и пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря 14.12.2023, 08:100 Новогодняя ярмарка мастеров пройдет в Великих Луках
14.12.2023, 08:000 25 лет и более 15 000 000 минут в эфире: 14 декабря «Наше Радио» объявляет праздничный марафон 14.12.2023, 07:400 Ответственность за невнесение данных в систему учета отходов может появиться в 2024 году 14.12.2023, 07:210 Два автомобиля столкнулись на улице Петровской в Пскове 14.12.2023, 07:000 Разработчик рассказал, когда опасно платить по QR-коду
13.12.2023, 22:000 Полиция продолжает разыскивать великолучанина, пропавшего в 2019 году 13.12.2023, 21:400 Россияне теперь могут летать в Европу из Петербурга через Тбилиси 13.12.2023, 21:200 Суд в Москве впервые лишил россиян гражданства за преступление 13.12.2023, 21:000 Фольклорный праздник «Святки» пройдет в Полистовском заповеднике 5 января
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru