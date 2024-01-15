Преподаватель петербургского вуза: Для молодежи важны президентские выборы

Молодежь составляет небольшой процент от участников голосования на выборах, однако на выборах президента они голосуют активно. Об этом доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Выборы выборам рознь, и молодежь по-разному относится к разным выборам. Та же статистика наука не очень точная, но необходимая, показывает, что на региональных выборах в законодательные Собрания молодежь в возрасте от 18 до 35 лет составляет около 22% проголосовавших избирателей, а когда идут президентские выборы, например, в 2018 году по статистике ВЦИОМ в голосовании на выборах приняли участие почти 66% молодых людей, и за Владимира Путина из этой категории проголосовали порядка 67,9%. То есть президентские выборы они считают важными, выбор лидера страны молодежь считает для себя важным правом и обязанностью», - поделилась Елена Чибисова.
При этом интерес к выборам нижнего уровня среди молодежи очень низкий, констатировала педагог.