Политика

Илья Стрелков: Число желающих голосовать через ДЭГ будет расти

Число желающих голосовать через дистанционное электронное голосование в Псковской области будет расти. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кажется, что 23% по ДЭГ — не так много, но мы еще только в начале нашей краткосрочной кампании, осталось два месяца, будет еще дополнительной информирование, - отметил Илья Стрелков. - Так что большинство будет голосовать ногами, на участке, но ДЭГ будет постепенно подрастать в процентах».

Он напомнил, что в Псковской области 17 марта пройдет уже третья избирательная кампания с применением дистанционного электронного голосования.

Ранее «Экспертный клуб: псковский регион» представил результаты опроса жителей Пскова на тему президентских выборов.

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«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.